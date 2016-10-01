Названі 3 найрозумніших розеток 2018 року

Не варто говорити про те, наскільки небезпечно залишати без нагляду нагрівальні прилади. Такі ситуації не просто неприємні, вони несуть в собі серйозну загрозу для майна і життя інших людей. Є відмінний спосіб уникнути таких наслідків, і при цьому ще понизити плату за електроенергію. Врятує розумна розетка, і в році, що минає, виділилася трійка найкращих приладів для будинку й офісу.

3 смарт розетки, які стали топовими

Смарт-розетка нічим не відрізняється від звичайної. Але це на перший погляд. Цей електричний прилад вимикається і включається автоматично або за допомогою команд з додатка.

До списку топових електроприладів у 2018 році увійшли:

1. Wi - Fi розетка TP - Link HS100

Досить завантажити на смартфон софт Kasa, який працює як на Android, так і з iOS, вибрати синхронізацію з гаджетом, і настроїти його роботу. Власник будинку може включати та вимикати розетку, настроювати таймер для автоматизованої роботи пристрою, що зручно з нічником і телевізором перед сном. Навіть новорічну ялинку можна вимикати рівно опівночі, не турбуючись за раптове займання у квартирі.

Корисна буде утиліта припинення подання струму в рандомному порядку. Тобто зловмисники та злодії можуть спостерігати за будинком, і не зрозуміти, що власники знаходяться на пляжі в Туреччині. Для економних споживачів є бонус - підрахунок витрат по електроенергії по кожному підключеному пристрою до розетки за будь-який проміжок часу.

2. Розетка Mi Smart з USB роз'ємом

Розробка Xiaomi створена для розумного будинку. Тут теж доведеться закачати софт на гаджет, а після розетка підтримує декілька сценаріїв роботи: ручне включення і вимикання, перевірка, яка техніка живиться від електрики в даний момент, налаштування таймеру.

3. Розетка-таймер електронна E.NEXT e.control.t14

Прилад призначений для автоматичного включення і відключення електротехнічного устаткування через встановлені проміжки часу протягом тижня. Його величезний плюс - доступна ціна для споживачів у порівнянні з аналоговими моделями. У цьому можна переконатися прямо зараз на сайті 220volt.com.ua.

Процесор розетки після налаштування може впродовж 7 днів щодоби виконувати до 16 комбінацій під навантаженням за встановленою програмою. Імпульсний режим до 18 циклів виконання функцій на вибір: з четверга по суботу, вівторок четвер субота і так далі. У такі дні таймер активізуватиметься на певний час, а після самостійно вимикатися. Навіть є режим випадкового перемикання контактів.

Сценарії застосування розумних розеток багатогранні. Найпопулярніший - підключення праски до розетки. І вже не треба боятися, що можна забути від'єднати шнур від мережі. У перелік можна додати плойку, щипці для волосся. Один зі зручних і життєвих − імітація присутності людей у будинку. За розкладом можна включати телевізор, лампу й іншу техніку, яка добре проглядається з вікна.