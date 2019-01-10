Милевский возвращается в "Динамо"

Украинский форвард Артем Милевский возвращается с венгерской "Кишварды" в белорусское "Динамо" с Бреста



Об этом сообщает "Трибуна" со ссылкой на nemzetisport.hu .



Спортивный директор директор "Кишварда" Аттила Ревеш заявил, что Милевский покидает клуб и возвращается в брестское "Динамо".



Милевский был одним из лидеров динамовцев, но белорусский клуб решил расстаться с ним после конфликта футболиста с главным тренером команды Алексеем Шпилевским. Новый тренер "Динамо" Марсель Личко рассказал, что его предшественник погнал Милевского из команды за пьянство в бане.



В прошлом сезоне Милевский забил 3 гола и отдал 7 результативных передач в чемпионате Беларуси. За "Кишвраду" в восьми матчах экс-форвард сборной Украины результативными действиями не отметился.

