Илону Маску предложили вид на жительство в Китае

Основателю компаний Tesla и SpaceX Илону Маску предложили китайскую "грин-карту". Предложение лично высказал Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с предпринимателем. Об этом отмечает NDTV со ссылкой на сообщении на сайте Госсовета КНР.



Встреча американского бизнесмена и китайского политика прошла в среду после официальной церемонии, посвященной запуску строительства завода Tesla в Шанхае.



"Я надеюсь сделать шанхайский завод Tesla образцом для всего мира. Я очень сильно люблю Китай и готов чаще приезжать сюда", - отметил Илон Маск.



Ли Кэцян отреагировал на слова предпринимателя предложением постоянного вида на жительство в своей стране.



"Мы могли бы предоставить вам постоянный вид на жительство иностранного гражданина", - отметил он. В ответ Илон Маск поблагодарил политика за такой жест.



По информации СМИ, начальная стадия строительства предприятия в Шанхае завершится текущим летом. А на полную мощность завод заработает в следующем году.

