Почувствуйте себя лучше: борьба с похмельем

Похмелье – частый спутник человека в праздничные дни и не только. После застолья в шумной компании, к сожалению, с этой проблемой сталкивается большинство людей. Однако не бывает безвыходных ситуаций. Вопрос борьбы с похмельем после банкета достаточно актуален, советов по этому поводу существует очень много. Наиболее действенные из них рассмотрим ниже.

Как вернуть себе бодрость, если вас настигло похмелье

Вот действенные способы, которые помогут улучшить общее самочувствие:

Проветривание. После бурного застолья важно хорошо проветрить помещение. Поступление достаточного количества кислорода будет способствовать тому, чтобы нормальный обмен веществ запустился, а организм почувствовал себя лучше и бодрее. Отличным решением будет и выход на улицу для осуществления пешей прогулки.



Прием душа. Желательно, чтобы при этом вода не была слишком теплой. Ведь прохладный душ поможет привести ваш организм в тонус, а также будет способствовать нормализации кровообращения.



Активированный уголь. Неплохо было бы принять активированный уголь (а можно и любой другой тип сорбента) еще вечером, в разгар веселья, перед отходом ко сну. Но можно и утром, если по каким-либо причинам не удалось сделать это заранее. Действие таких препаратов заключается в том, что они выводят из вашего организма все шлаки и токсины. Потому что то самое утреннее похмелье – это процесс интоксикации организма, который должен быть устранен.



Не забудьте об обильном питье. Для этого лучше всего подойдет лечебная минеральная вода, которую можно приобрести в любой ближайшей аптеке. Такая вода является отличным помощником для восстановления солевого баланса в организме. Только не переусердствуйте. Достаточно всего около 1 литра. Пить ее необходимо по чуть-чуть (начиная с момента пробуждения утром и приблизительно до полудня). Часто именно такой метод помогает избавиться от неприятных симптомов похмелья быстрее и эффективнее, нежели прием специальных препаратов. Кроме того, лечебно-столовая минеральная вода, обогащенная солями, точно не повредит вашей печени в отличие от некоторых химических лекарственных средств.



Хорошенько позавтракайте. Это должен быть достаточно питательный прием пищи, богатый белками (отварное мясо или омлет). Так вы насытитесь полезными витаминами, получите заряд энергии, которая вам так необходима.

Как видно, борьба с похмельем под силу каждому. Благодаря таким простым советам вы почувствуете себя гораздо лучше и бодрее, а все неприятные симптомы постепенно исчезнут без следа.