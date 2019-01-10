Все причастные к убийству Гандзюк установлены - Князев

Подстрекатели нападения на активистку Екатерину Гандзюк установлены, некоторые из них привлечены к ответственности. Об этом в четверг, 10 января, заявил глава Нацполиции Сергей Князев в интервью Українським новинам. По его словам, Нацполиция, еще до передачи дела СБУ установила всех причастных к нападению.



"Все звенья исполнителей - соисполнителей - организаторов - соорганизаторов были установлены. Также были установлены подстрекатели, некоторые и привлечены к ответственности", - заявил Князев.



Вместе с тем, Князев назвал домыслами информацию о якобы родственной связи подозреваемого в организации преступления Сергея Торбина и одного из руководителей полиции Херсона.



"Никакого официального свидетельства, что офицер полиции "прикрывал" своей должностью, своими действиями или бездействием кого-то, нет. Ни один орган расследования такого факта не установил - ни Нацполиция, ни какой-либо другой правоохранительный орган на сегодня", - сказал Князев.



Он также отрицает, что расследование полицией дела Гандзюк было неэффективным.

