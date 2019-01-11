Вещи Элвиса Пресли продали за $600 тысяч

В США на аукционе продали личные вещи и украшения легендарного певцы Элвиса Пресли. Торги были организованы наследниками звезды, сообщает CTV News.



В поместье Грейсленд в Мемфисе ко дню рождению Элвиса провели аукцион. Главым лотом, который продали дороже всего, стала красная вельветовая рубашка певца. Он был в ней во время выступления в родном городе Тупело в 1956 году. Лот ушел из-под молотка за 37,5 тысячи долларов.



Чуть дешевле, за 30 тысяч, продали золотое кольцо с бриллиантами. Его Пресли часто надевал во время концертов, а позже подарил отцу.



Также на аукционе продали кольцо Элвиса, которое он подарил коллеге по сцене Джону Самнеру. За него заплатили 22,5 тысячи долларов.



Более чем в 10 тысяч оценили лыжную куртку певца и афишу фильма Люби меня нежно. В 1956 году музыкант сыграл в этой ленте главную роль.



Всего в ходе аукциона было продано вещей певца на более чем 600 тысяч долларов. В 2019 году 8 января певцу должно было выполниться 84 года.





