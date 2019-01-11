Суд над украинскими моряками в РФ начнется не ранее, чем через год

Суд по делу 24 украинских моряков начнется не ранее чем через год. Такое мнение в эфире телеканала «Прямой» высказал адвокат Илья Новиков.



«Сам суд, если он будет, состоится не ранее, чем через год. Быстрее всего – через полгода, но это нереалистично. Поэтому очень важно до суда не довести», - заявил адвокат.



По его словам, такие суды имеют уже подготовленный приговор и имеют исключительно формальный вид.



«Эти заседания вообще не стоит рассматривать, как суд по делу моряков», - добавил Новиков.



Напомним, 27-28 ноября 2018 в Крыму были арестованы все задержанные в Керченском проливе украинские моряки.



Суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. Им грозит до 6 лет лишения свободы.



На моряков заведено дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения).

