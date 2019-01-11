Супергерои Marvel могут стать ведущими "Оскара-2019"

Чтобы добавить блеска 91-ой церемонии вручения наград премии "Оскар", Академия кинематографических искусств может привлечь к шоу актеров из "Мстителей" Marvel. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Hollywood Reporter.



"В результате отказа от ведения "Оскара" актера Кевина Харта, Академия кинематографических искусств может пригласить супергероев и распределить между ними обязанности ведущих церемонии награждения", – сообщило издание.



При этом, Академия отказалась от комментариев, но слухи о том, что до сих пор выясняются отдельные детли о том, как актеры, играющие известных персонажей, будут привлечены к церемонии "Оскара", пишет издание. Более того: как сообщили источники издания, некоторых из них попросили не приходить на церемонию награждения "Золотой глобус", которая прошла недавно, чтобы их появление на "Оскаре" произвела еще больший эффект.



Как отмечается, в 2013 году такие звезды Marvel, как Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Марк Руффало, Джереми Реннер, Сэмюэл Л. Джексон уже участвовали в церемониях, но с тех пор число героев киновселенной Marvel стало больше.



Отметим, что церемония награждения "Оскар" состоится 25 февраля 2019 года.

