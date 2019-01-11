На пост генсека СЕ претендуют представители Бельгии, Литвы, Греции и Хорватии

Четыре политика претендуют на пост следующего генерального секретаря старейшей европейской организации - Совета Европы.



По истечении срока выдвижения странами-членами кандидатов на этот пост председателю Комитета министров СЕ поступили четыре кандидатуры, говорится в поступившему в пятницу в "Интерфакс" сообщении пресс-службы организации.



Это - вице-премьер, министр иностранных дел и министр обороны Бельгии Дидье Рейндерс, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, экс-министр иностранных дел, депутат парламента Греции Дора Бакоянни и вице-премьер, глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.



Комитет министров СЕ проведет собеседования с каждым из кандидатов в марте 2019 года и определится с окончательным списком претендентов, который будет передан Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) для избрания нового генсекретаря.



Голосование в ПАСЕ должно состояться в июне 2019 года.



Мандат нового генсекретаря, который сменит Турбьорна Ягланда, начнется 1 октября 2019 года, отмечает пресс-служба СЕ.

