На пост генсека СЕ претендуют представители Бельгии, Литвы, Греции и Хорватии
Четыре политика претендуют на пост следующего генерального секретаря старейшей европейской организации - Совета Европы.
По истечении срока выдвижения странами-членами кандидатов на этот пост председателю Комитета министров СЕ поступили четыре кандидатуры, говорится в поступившему в пятницу в "Интерфакс" сообщении пресс-службы организации.
Это - вице-премьер, министр иностранных дел и министр обороны Бельгии Дидье Рейндерс, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, экс-министр иностранных дел, депутат парламента Греции Дора Бакоянни и вице-премьер, глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.
Комитет министров СЕ проведет собеседования с каждым из кандидатов в марте 2019 года и определится с окончательным списком претендентов, который будет передан Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) для избрания нового генсекретаря.
Голосование в ПАСЕ должно состояться в июне 2019 года.
Мандат нового генсекретаря, который сменит Турбьорна Ягланда, начнется 1 октября 2019 года, отмечает пресс-служба СЕ.