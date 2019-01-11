Челси отказался продавать Барселоне экс-полузащитника Шахтера

Английский Челси, который принадлежит российскому олигарху Роману Абрамовичу, отказался продавать Барселоне экс-полузащитника Шахтера Виллиана. Каталонцы предлагали за бразильца своего хавбека Малкома и 12 миллионов фунтов впридачу. Но "аристократы" отказались от сделки, передает The Telegraph.



В общей сложности Барселона предлагала Челси компенсацию на сумму в 50 миллионов фунтов (примерно 55 миллионов евро) с учетом суммы, которую каталонцы заплатили за Малкома Бордо (38 миллионов фунтов).



Несмотря на то, что по контракту Виллиана с Челси ему остается играть за Лондон всего полтора года, а ему уже 30 лет, в Челси ценят его выше, чем та компенсация, которую предлагает Барселона. В клубе Абрамовича игрока считают ключевым для этого состава и не намерены вообще избавляться от своих футболистов зимой.

