В УПЦ назвали четыре ошибки при создании ПЦУ

Об этом рассказала настоятельница Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря УПЦ города Одессы игумения Серафима (Шевчук) на телеканале «DumskayaTV».



«Когда мы строим какое-либо здание, то мы в его фундамент закладываем такие материалы, чтобы она держалась вечность, стояла вечность. Были ли сейчас такие заложены истины в тот Собор, который состоялся? На мой взгляд, были огромные ошибки», – поделилась настоятельница Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря в эфире телеканала.



По мнению игумении Серафимы, творцы новой религиозной организации совершили четыре серьезные ошибки:



1) при создании ПЦУ не было соборности;

2) не было настоящего единства, т.к. много православных остались вне новой структуры;

3) процесс образования новой церковной структуры подвергся агрессивной политизации;

4) сама процедура учреждения религиозной структуры была абсолютно непрозрачной, поскольку до проведения Объединительного Собора не было никаких обсуждений, не создали ни одной предсоборной реституции, и даже лидеры УПЦ КП и УАПЦ неоднократно ссылались на неосведомленность во время бесед с представителями СМИ.



«Когда вот так непрозрачно, с огромным административным давлением происходят вот такие общецерковные события, то ты начинаешь понимать, что тут очень мало церковного», – подчеркнула настоятельница одесского монастыря.



Она обратила внимание, что на глазах украинского народа постепенно произошла смена государственного строя.



«Сейчас мы из светского демократического государства превратились в государство клерикальное. Наши руководители созывают "Поместные Соборы", председательствуют на них, получают Томосы, меняют названия Церквей», – прокомментировала происходящее в церковной жизни Украины игумения Серафима.

