Томосо-ход

Мы опять опередили планету в деле внедрения новейших технологий в нашу повседневную жизнь. Ни в Евросоюзе, ни в США, ни в Китае такого нет. Не говоря уже об отсталой «рашке». Появился абсолютно новый, не имеющий аналогов формат ведения предвыборной кампании. Уникальная смесь религии, чудес, артефактов и клинических испытаний прямо по ходу дела. Ведь раньше как было? Кандидаты в президенты как полные дебилы придерживались конституционной нормы о том, что церковь отделена от государства. Глупые, абсолютно наивные люди.



Петр Алексеевич Порошенко доказал: религия является основным, базовым элементом массового охмурения электората. Еще древние шумеры выбирали своих менеджеров по принципу «на кого томос пошлет». К сожалению, после Средневековья традиция передачи власти непосредственно от божества к носителю была незаслуженно забыта. Человечество увлеклось какими-то пошлыми идеями возрождения и ренессанса, всякими там «айфонами» и прочими «хуавеями». Мудрость Порошенко заключается в том, что он первым разглядел не используемый до сих пор потенциал приобщения избирателей к таинству непорочного зачатия кандидата в президенты. Вчера, прямо с утра, начался невероятно красивый и мощный томосо-тур лидера по городам и, простите за выражения, весям нашей бескрайней нации. Честь принять празднично-обрядовый визит Порошенко выпала Ровенской области. Именно туда с благой вестью помчался верховный главнокомандующий. Встреча со взволнованными избирателями проходила в Свято-Покровском кафедральном соборе. Там собрались выдающиеся орденоносцы страны: Филарет, который носит титул «почетный патриарх, духовный лидер (первая буква «п») нации», свежеположенный, почти интронизированный митрополит СЦУ Епифаний, другие официальные лица в культовом облачении и собственно сам гарант в гражданской одежде.



Десятки, сотни тысяч истинно верующих прибыли на специальных автобусах поприветствовать вестника томоса. В маленьком зале храма, не рассчитанном на такой наплыв желающих, просто «айфону» негде было упасть. Миллионы светлых лиц с горящими от предстоящего наслаждения глазами.



Безусловно, «гвоздем» программы был сам Петр Алексеевич, который источал благость и, возможно, миро. Не берусь опровергать или подтверждать данный факт, поскольку не специалист. Но явно что-то источал. Лидер толкнул очень красивую, волнующую речь. Не стал тянуть кота за хвост и сразу проорал: «Чудо свершилось!»

Ни у кого из нынешних кандидатов в президенты нет арт-объекта, обладающего чудодейственными свойствами. А у Порошенко есть томос, с которым он совершает паломнический тур по стране. Скоро у него появится миниатюрный нимб, и начнут происходить удивительные чудеса. Абсолютно иррациональный, сверхъестественный характер ведения предвыборной кампании

Среди «прихожан» особо выделялись коротко стриженные «парафияне», которые держали периметр. У них в правом ухе был витой наушник телесного цвета, и иногда стриженные о чем-то напряженно говорили в правый рукав.Безусловно, «гвоздем» программы был сам Петр Алексеевич, который источал благость и, возможно, миро. Не берусь опровергать или подтверждать данный факт, поскольку не специалист. Но явно что-то источал. Лидер толкнул очень красивую, волнующую речь. Не стал тянуть кота за хвост и сразу проорал: «Чудо свершилось!». Паства заволновалась. Многие вытащили телефоны и стали проверять счет. Пополнения не было. Но чудо было другого рода. Томос вернулся в Украину! Его отправили обратно в Стамбул, поскольку там не хватало каких-то подписей, исходящего номера и печати. Однако теперь все в порядке, и именно здесь, на родине товарища Епифания, избиратели гаранта имеют уникальную возможность прильнуть. «Внесите томос!», – громким голосом скомандовал президент. И внесли! На самодельной подставке болталась какая-то цветная ксерокопия, мало напоминающая древний папирус, изготовленный из кошерного козла. «Паства» возбужденно загудела. Все вытащили телефоны и, высоко подняв их над головами, начали усиленно фоткать. «Мужчина, уберите голову, вы мне томос загораживаете!», – радостно орали в толпе. Кто-то кого-то толкнул, но ссору быстро погасили в самом разгаре. Воспользовавшись паузой, герой нации Филарет сделал ответное алаверды и неожиданно наградил гаранта орденом Андрея Первозванного. Трогательно было, просто до слез: иконы, бородатые попы в богатом одеянии, млеющие от чувства причастности к историческому моменту «парафияне». И прочувственные, доходящие до самого гипофиза, слова Петра Алексеевича про сброс многовекового московского ярма. Поколения украинцев ждали этого момента. Они молились, и Порошенко услышал их молитвы. Да, говорит президент, никто не верил, что мне удастся решить такую колоссальную задачу, как осуществление тысячелетней мечты нации. Все говорили – это дело столетия. Но, – скромно понизил голос лидер, – я смог! Какая-то бабушка упала в обморок. Кто-то отозонировал от избытка чувств воздух, но общая атмосфера все же была очень благостной.Явно было видно, что Филарет с Епифанием ревнуют Порошенко к «электоральным агнцам». Он их убрал на второй план, отведя роль «подтанцовки». Все же понимают, кто принес Украине томос. Не Филарет, не Епифаний, а вот этот скромный человек, перенесший сильную отдачу в 2015 году. Больше не буду утомлять читателей подробностями первой, ровенско-здолбуновской остановки томосо-каравана лидера. Остановимся на несомненных новациях и достоинствах религиозного способа ведения предвыборной кампании.Первое достоинство: полностью исчезла разница между проповедью и предвыборной речью. Раньше как было? Кандидат напрягался, обещал провести газ в какое-то глухое село, построить больницу, отремонтировать мост через местное болото, короче, нес полную чепуху. Лидер нации ничего не обещает. Он констатирует простой факт своей «томосоизбранности». Это как бы момент духовного триумфа, освобождение из ментальных пут ФСБ. Какие, б…ть, дороги? О чем вы?! Идите к Гройсману! Не автобаны принес я вам, а благую весть!Второе: выборы президента превращаются в таинство воскрешения Порошенко на посту триединого помазанника томоса. Он одновременно является «карающим мечом» нации, духовным наставником мирян и просветленным далай-ламой, которому свыше указан путь к членству в НАТО и Евросоюзе. Все понимают, что голосование – это пустая формальность, поскольку сердце паствы принадлежит тому, в кого воплотился высший дух. Иконы с изображением лидера нации, несомненно, скоро поступят в продажу. Уже сейчас возник ажиотажный спрос на миниатюрное изображение томоса, которое пришпиливают свежеепреставившимся избирателям.Третье: ни у кого из нынешних кандидатов в президенты нет арт-объекта, обладающего чудодейственными свойствами. А у Порошенко есть томос, с которым он совершает паломнический тур по стране. Скоро у него появится миниатюрный нимб, и начнут происходить удивительные чудеса. Абсолютно иррациональный, сверхъестественный характер ведения предвыборной кампании не имеет ничего общего с современными политическими технологиями. Это ноу-хау команды Петра Алексеевича, творчески развившей тезис «религия – опиум для народа». Средневековый копирайт на эту технологию уже давно утратил свою силу, поэтому претензий никто предъявлять не будет.Пока еще никто не понимает, что мы уверенно движемся по пути канонизации политического режима. Это, вне всякого сомнения, выдвинет нас на первые места в рейтинге «Дуинг бизнес». СУГС!