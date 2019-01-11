Проблемы политдефекации. ЛГБТ+З против П

На середину дня 10 января 2019 года стало известно, что в Центризбирком Украины подали документы на регистрацию кандидатами в президенты семь человек: юрист и экс-министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко, правозащитник и экономист из Броваров Владимир Ратуш, лидер Социал-демократической партии, народный депутат из фракции «БПП» Сергей Каплин, экс-глава СБУ и лидер партии своего имени Валентин Наливайченко, глава Аграрной партии Виталий Скоцик, мэр Львова и лидер партии «Объединение «Самопомич» Андрей Садовый и нардеп-отступник из «БПП» Виталий Куприй.



Восьмым в ЦИК делегаты съезда партии «Наши» отправили своего «партайфюрера» Евгения Мураева. Но у него в «Приватбанке» отказались принимать деньги для внесения на счет партии, необходимые для выплаты кандидатского залога в 2,5 млн. грн., а значит «Жеку-скороспелку», как уже окрестили кандидата его недруги, ЦИК может бортануть. Как вроде бы бортанула упомянутого выше броварчанина Ратуша, который тоже сунулся в борьбу без денег в виде залога.



Это, как вы понимаете, пока ничтожно мало кандидатов, если вспомнить, что глава ЦИК Татьяна Слипачук насчитывала 40 потенциальных «борцов за булаву», которую сегодня, как и копию томоса, крепко сжимает в руках гарант нации и ее главковерх. Он тоже очень хочет повторить однотуровый успех мая 2014 года, но кандидатство пока не оформил. Равно как и все главные его конкуренты типа лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, клоуна Владимира Зеленского и прочих «борцов за счастье народное», которых шутники уже очень точно сократили до занимательной, аббревиатуры – «ЛГБТ+З» (Олег Ляшко, Анатолий Гриценко, Юрий Бойко, Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский). Аббревиатура, согласитесь, смешная, но, увы, снизу вверх соответствующей алфавиту и рейтингу популярности: у Ляшко меньше всего симпатиков и шансов, у Тимошенко больше других, плюс, конечно, Зеленский, который гуляет сам по себе и может спутать любые карты любому претенденту на папаху. Если деньги в него вольют солидные, как и обещались. Противостоять все эти люди будут главному «П» Украины, и мы не будем его упоминать всуе: он хочет, пусть сам и разбирается. Потому, собственно, и ЛГБТ+З против П: реальные люди – реальные сокращения...



Но не об этом речь. Перед страной и ее будущим встали два главных вопроса: как они будут между собой бороться, и умеют ли их штабы правильно «облизывать» своих кандидатов, выводя их на первые места всевозможных рейтингов, чтобы привлечь электорат? Собственно, ответы на эти вопросы будут даваться перманентно, вплоть до 31 марта сего года и потом для двоих до второго тура. И уже можно сказать, что первые наметки ответов есть. Например, еще вчера, 10 января, согласно опросу, проведенному группой «Рейтинг», действующий глава (П) был только третьим, и его результат составляет всего 11,1%, что почти вдвое меньше показателей Тимошенко (Т) – 20,8% и уступает показателю Зеленского (З) – 13,4%. А вот уже к пятнице, 11 января, Фонд «Украинская политика» показал, как нужно правильно обходиться с языком, чтобы и П был доволен, и деньги у Фонда водились.



Томосящий сегодня по Украине гарант нации П невольно как-то оказался в центре «облизывания». Писатель и историк из Луганска Павел Бондаренко на своей странице в «Facebook» очень оперативно, чтобы никто другой не опередил, предложил П, а заодно новоявленного Героя Украины и экс-патриарха почившей в бозе УПЦ КП Филарета (Денисенко)... канонизировать. За получение упомянутого томоса

Фонд «Украинская политика», рассказывая, что вскоре Т вполне заслуженно порвет П, как тузик грелку. Разумеется, по результатам своего труда во главе государства. И тут же Фонд рассказывает, что только 12,5% избирателей считают действия нынешней власти профессиональными и приносящими пользу обществу, а 62,8% респондентов заявили, что действия власти лишены профессионализма и вредят обществу

Фонд совместно с исследовательской группой Института маркетинга и консалтинга как бы провел замер общественного мнения накануне президентских и парламентских выборов 2019 года и установил: лидером парламентской гонки по-прежнему остается Тимошенко (Т), за которую готовы отдать свои голоса 18,1% определившихся со своим выбором респондентов (12,8% от общего числа), а вот на втором месте – уже действующий президент (П) с 15,1% (10,4% от общего числа). Вот что, как говорится, томос животворящий (даже копия его) делает!Но не только он, томос, рейтингоносно путешествующий по стране, но еще и, судя по всему, вовремя занесенный «форс-мажорный чемоданчик» с «зеленой начинкой», изобилующей бумажками с изображением усопших президентов нашего стратегического партнера. На третье место вышел Ляшко (Л) – (13,5%). За ним следуют Зеленский (З) – 12,8%, и Бойко (Б) – 6,2%. Гриценко (Г) вообще не отсвечивает, ибо денег у него, похоже, нет, а значит, нехер и баловать популярностью. Зато зачем-то подтянули из небытия представителя «Оппозиционного блока» Александра Вилкула (6,3%) и упомянутого «нашиста» Мураева (4,8%). На этих, как вы понимаете, даже буквы в аббревиатуре тратить не стоит, не нужно это вечным лузерам. Или, как грамотно заметил упомянутый Фонд «Украинская политика», «остальные кандидаты пока не демонстрируют серьезной тенденции к росту и остаются на уровне ниже 2,5%».Но и это еще не все. Томосящий сегодня по Украине гарант нации П невольно как-то оказался в центре «облизывания». Писатель и историк из Луганска Павел Бондаренко на своей странице в «Facebook» очень оперативно, чтобы никто другой не опередил, предложил П, а заодно новоявленного Героя Украины и экс-патриарха почившей в бозе УПЦ КП Филарета (Денисенко)... канонизировать. За получение упомянутого томоса. «...У Порошенко будут не только памятники, улицы, названные его именем и целые страницы в учебниках истории. Он и владыка Филарет должны в будущем быть канонизированы. ...Вместе со св. равноапостольной княгиней Ольгой и св. равноапостольным князем Владимиром должен появиться третий киевский правитель – св. равноапостольный Петр. Потому что его подвиг христианский не меньший – даже больший, чем деяния славных предков. Просто многие из нас еще не осознали истинного масштаба, эпохальности этого события», – излился инициативой пан Бондаренко.И это предложение «историка» однозначно и на веки вечные станет топ-хитом в оценках деятельности П, явно достойного повторной булавы и папахи в истории «нэньки». Останется только подождать и выяснить, как и насколько быстро пойдут в гору и дела «историка» – внесут или не внесут его изыскания в школьную программу. А как же? Какой томос – такие и заслуги...Вторым мощно сверкнул языком в «Фейсбуке» журналист, даже как бы главный редактор издания «Цензор.НЕТ» некто Юрий Бутусов, рассказавший что на недавно потрясшем нацию фото с изображением краснолицего П в глубоко надвинутой на лоб военной бейсболке сам субъект фотографирования не был подшофе, как все почему-то решили, а стал жертвой непреодолимой тяги крайне ответственного главковерха лично усовершенствовать обороноспособность ВСУ и таки отразить раз и навсегда Путина, который коварно напал.По словам Бутусова, красное лицо у П «было совсем по другой причине, которую тележурналисты не видели, поскольку их не пустили на площадку, где проводилась стрельба, они ждали перед казармой на плацу подход к прессе». Но то другие журналисты – лохи и лузеры, а пытливый Бутусов – это Бутусов, фактически синоним слова «правда». «А я... был без камеры и прошел на полигон просто посмотреть. Там произошел инцидент, который объясняет состояние Петра Алексеевича. ...На полигоне президенту показали снайперскую винтовку калибра 12,7 мм и предложили из нее выстрелить. При этом никто из присутствующих многочисленных военных чиновников не имел понятия, что это за оружие, и не предупредил главу государства о мощной отдаче. Эту информацию президент получил непосредственно сам, эмпирическим путем. После выстрела. И получил сильный удар в глаз, слишком близко прижавшись к оптическому прицелу!Это было похоже на легкий нокдаун, но глаз, как видно, уцелел, крови не было. А тогда я подумал, что президенту станет плохо. Президент приехал бледный, очевидно, после бессонной ночи, а тут лицо здорово покраснело», – поведал правдоруб.И все, согласитесь, стало ясно. Не зря же еще один блогер и поклонник П Мирослав Олешко совершенно аргументировано утверждает, что времена правления нынешнего гаранта нации – это «золотой век Украины». Как вы понимаете, нельзя не верить ни Бутусову, ни – тем более! – Олешко. Им же чтобы потом жить хорошо, и, возможно, без «золотого века», нужно затариться уже сейчас. На всякий случай. Потому что ЛГБТ+З все-таки напирают на П...И одно в этой ситуации как-то настораживает: почему «лизатели» и популяризаторы П такие тупые и в своем процессе «служения правде» не думают о том, что делают, и делают своему кумиру так больно? Они что, троллят его, вредят ему и над ним же стебутся? Например, Фонд «Украинская политика», рассказывая, что вскоре Т вполне заслуженно порвет П, как тузик грелку. Разумеется, по результатам своего труда во главе государства. И тут же Фонд рассказывает, что только 12,5% избирателей считают действия нынешней власти профессиональными и приносящими пользу обществу, а 62,8% респондентов заявили, что действия власти лишены профессионализма и вредят обществу. Более того, по данным Фонда, 45,2% респондентов считают, что Украина должна перейти к парламентской форме государственного правления и вообще убрать должность президента. Потому что лишь 25,5% остаются сторонниками сильной президентской власти, а 54% респондентов считают, что при условии сохранения нынешней политической системы предстоящие выборы (как президентские, так и парламентские) ничего не изменят в стране. И только 21,5% опрошенных считают, что выборы способны изменить ситуацию к лучшему, а вот 12,2% уверены, что ситуация после выборов ухудшится. А кто у нас, в Украине, ответственный за все, и кто ведет ее «золотой век» к «платиновому», если его же послушать и тех, кто его поддерживает? Правильно, всем это известно. Так зачем же одной рукой хвалить, а другой макать? Хороший вопрос...Или правдоруб Бутусов. Да, он защищает трезвого П, но как! С головой макая в жиденькое его окружение, которое, по словам журналиста, ни к черту не годится, потому что не может стать ему надежей и опорой. «Он был зол, ему было больно, но бестолковых нацгвардейцев и охрану, которые не в состоянии подсказать президенту правила обращения с оружием, он не отчитывал, им все сошло с рук. Думаю, он даже не понял, что вся эта толпа в погонах были обязаны его предупредить, прежде чем разрешить ему сделать выстрел. Впрочем, военных и охранников с самостоятельным мышлением президент вокруг себя не терпит, так что остановить его и подсказать, конечно, было некому ...В данном случае, за назначение послушных и неспособных сказать президенту «стоп» силовиков на ответственные посты, Петр Алексеевич вполне закономерно получил в глаз! Символично получилось, прям-таки типичный случай для Порошенко – назначенные им генералы подставили под удар своего главнокомандующего, и никто при этом не виноват, кроме него самого», – режет правду-матку Бутусов. Но возникает вопрос: а как же П будет успешно руководить страной, если у него такое тупое, покорное и бессмысленное окружение? Они же могут на счет раз не только П подставить и слить, но и страну прос...ть. Ведь Путин же не дремлет...Или, как заметил все тот же историк-«канонизатор» Бондаренко, «только враг может сегодня трясти бородой и ныть, что «все не так» и «кому оно нужно». Враг или клинический идиот, которого враг использует, причем бесплатно». Чем вам это не формула никчемного руководства страны в центре, возле самого П и на местах, которое сегодня рулит? Куда оно вырулит, если невольно вспоминается еще брежневский анекдот о вреде тупого зализывания в политической дефекации: пришел дорогой Леонид Ильич к врачу с жалобами на то, что не может, извините, покакать, а врач ему и говорит: у вас же ануса нет. «Зализали черти!», – вскричал генсек. Но никому от этого открытия не стало легче. Ни тогда, ни сейчас. Или, как сказал упомянутый не к ночи Бондаренко, «ювелирная работа гения – историки еще напишут терриконы книг о том, как это произошло»...А тут как раз, как лыко в строку, с 26 декабря 2018-го по 4 января 2019 года постарались социологи аналитической группы «Социопрогноз» и выяснили следующее:ЛГБТ+З против П рулит, то ли ускоряя политдефекацию нации, то ли замедляя. Кому как. Ждем, когда подтянутся основные бойцы...