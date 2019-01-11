Российские олигархи закрывают счета на Кипре

Кипрские банки стали требовать от россиян предоставить информацию о своих источниках доходов, полученных в прошлом. Об этом сообщает Bloomberg.



По данным агентства, известно уже о двух таких случаях. Речь идет о счетах бизнесменов, которые держали деньги на острове более десяти лет.



Предприниматели не смогли предоставить банкам документы о доходах, полученных много лет назад. Поэтому им пришлось закрыть свои счета.



По данным Центрального банка Кипра, стоимость банковских счетов, принадлежащих иностранным гражданам за пределами зоны евро, в основном российским, упала до 7,1 миллиарда евро в конце ноября 2018 года. Пик пришелся на конец 2012 года - тогда стоимость таких активов оценивалась в 21,5 миллиарда евро.

