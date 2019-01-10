НАПК выявило ошибки в декларациях кандидатов в президенты

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило ошибки в декларациях кандидатов на пост президента Украины. Об этом сообщила пресс-служба НАПК в Facebook. После проверки НАПК нашло ошибки и неточности во всех проверенных декларациях. В частности, у Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика и Андрея Садового. Сейчас кандидаты уже внесли уточнения и исправили ошибки в декларациях.



"По результатам проверки установлены ошибки и неточности, допущенные кандидатами. По состоянию на 10.01.2019 Каплин, Наливайченко, Скоцик, Садовый подали исправленные декларации", - говорится в сообщении.



Спецпроверку сведений в агентстве проводили по имеющейся у НАПК информации и 10 базам данных. НАПК впервые привлекли к проверке деклараций кандидатов на пост президента Украины.



Агентство в течение трех календарных дней проверяет сведения, внесенные в декларации претендентов на ТОП-должности.



Кроме того, проверяется соответствие сведений в декларации данным государственных реестров.



Кроме того, в соответствии с ч.2 ст. 50 закона Украины "О выборах президента Украины" ошибки и неточности, обнаруженные в декларации, подлежат исправлению и не являются основанием для отказа в регистрации кандидата.

