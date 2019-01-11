В Хмельницкой области от менингита умер годовалый ребенок

В Чемеровецком районе Хмельницкой области в отделении анестезиологии и интенсивной терапии Чемеровецкой ЦРБ от менингита умер 11-месячный ребенок. Об этом сообщила главный внештатный инфекционист Хмельницкой ОГА Оксана Поддубная, пишет УНН в пятницу, 11 января.



По ее словам, 10 января ребенок поступил в больницу, его сразу госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Был поставлен диагноз менингококковая инфекция, инфекционно-токсический шок 2-3 степени. Ребенок умер.



Поддубная добавила, что младенец заболел еще 9 января. Родители вызвали семейного врача, который назначал жаропонижающие препараты.

