В Чернигове из-за гриппа введен карантин

В Чернигове в школьных и лечебных учреждениях ввели карантин из-за превышения эпидпорога заболеваемости гриппом на 16%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Черниговского городского совета. "Из-за значительного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ и превышения эпидпорога на 16,9% с 11 января в Чернигове вводятся ограничительные мероприятия, - говорится в сообщении.



Такое решение было принято на сегодняшнем заседании городского оперативного штаба Чернигова. В частности, на этом заседании начальник управления здравоохранения городского совета Владислав Повар сообщил, что в соответствии с приказом управления здравоохранения горсовета в городе будет проводиться целый комплекс ограничительных мер.



"Прежде всего, это ограничение свободного доступа в стационарные отделения больниц для посетителей, некоторые из них будут перепрофилированы, где будут создаваться специальные палаты для больных", - говорится в сообщении.



Сейчас принято решение, что с 14 января обучения в школах города не начнется. Карантин продлится до улучшения ситуации.

