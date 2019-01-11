«Интер» покажет премьеру французского сериала «Знакомство с родителями»

В субботу, 12 января, в 18:00 на «Интере» – премьера 8-серийной французской комедии «Знакомство с родителями» (оригинальное название – Les Chamois). Сериал рассказывает о двух враждующих семьях, которым приходится учиться жить вместе ради своих детей. В главных ролях – звезды французского кинематографа: Франсуа Берлеан («Перевозчик», «Хористы»), Жюли Депардье («Семейная тайна», «Свободное падение»), Изабель Желина («Облава») и Франсуа Винчентелли («Любовь с препятствиями»).



Главные герои – Дилан и Эмма – влюблены друг в друга и планируют пожениться. Единственная проблема – их родители ненавидят друг друга! Этьен Леруа, отец Эммы, руководит фабрикой, на которой работает Кристел Бернард, мать Дилана и профсоюзный делегат. Между ними – вражда. Чтобы помирить родителей и объявить о помолвке, влюбленная пара организовывает встречу двух семей на горнолыжном курорте. Но все идет совсем не так, как планировали Дилан и Эмма…



Режиссером картины выступил Филипп Лефевр («Не говори никому», «Вечно молодой», «Готов на все», «Куки»). «В основе комедийного сюжета – противостояние семей Леруа и Бернард, – рассказывает режиссер Филипп Лефевр. – Они из разных социальных классов, и это сильно отражается на том, как они живут и воспитывают своих детей».



Роль отца Эммы Леруа и большого начальника играет знаменитый французский актер Франсуа Берлеан: «Мне сразу понравилась эта смешная история, – рассказывает он. – Я давно знаком с Филиппом Лефевром, мы работали вместе в фильме «Как скажешь». Он талантливый автор, сценарист, актер и режиссер, прекрасно знает основы комедийного жанра». По его словам, сюжет сериала построен на острой ситуации – встрече людей, которым сложно найти общий язык: «Бизнес-лидер и член профсоюза очень часто конфликтуют, потому что каждый отстаивает свои интересы и не соглашается на компромисс».



Первый сезон «Знакомства с родителями», состоящий из 2 серий, с большим успехом прошел на французском ТВ. Поэтому было решено снять продолжение, еще 6 эпизодов. Телеканал «Интер» покажет два сезона комедии.



События второго сезона происходят спустя год после свадьбы Эммы и Дилана. Зимние каникулы семьи Леруа и Бернард снова проводят вместе в горах в коттедже Les Chamois. Эмма беременна, и на курорте у нее случаются преждевременные роды. Как назвать малышку? Когда и где крестить ребенка? Эти важные вопросы волнуют не только молодых родителей. Конфликт между двумя семьями разгорается с новой силой!



Сериал снимали на французском горнолыжном курорте Ле Же (Les Gets) в Верхней Савойе. «Во время съемок первого сезона снега было немного, – вспоминает Филипп Лефевр. – Это было большой проблемой для съемочной группы и в то же время интересным приключением. Необходимо было направить камеры на снежные склоны и избегать открытых пространств». Съемки второго сезона комедии тоже не обошлись без казусов. Во время катания на лыжах произошел несчастный случай с Франсуа Берлеаном. «До этого я год не катался на лыжах, солнце слепило глаза, и, в очередной раз съезжая с крутого спуска, я упал и сильно подвернул ногу, – вспоминает актер. – К счастью, через неделю я уже был на съемочной площадке и мог продолжать работу». Но все же из-за этого происшествия пришлось переписать некоторые сцены.



Удастся ли двум враждующим семьям найти общий язык? Смотрите в комедии «Знакомство с родителями» – с 12 января по субботам на телеканале «Интер».

