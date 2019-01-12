«Большая маленькая ложь» – премьера нашумевшего сериала на «Интере»

В воскресенье, 13 января, в 17:00 на телеканале «Интер» – премьера одного из самых обсуждаемых и самых успешных современных сериалов, 7-серийной американской драмы «Большая маленькая ложь» (англ. Big Little Lies). Фильм снят по одноименному роману австралийской писательницы Лианы Мориарти. В главных ролях – Риз Уизерспун, Николь Кидман и Шейлин Вудли. Драма удостоилась множества наград, среди которых четыре «Золотых глобуса» и восемь премий «Эмми», получила положительные отзывы кинокритиков и заслужила любовь миллионов зрителей по всему миру.



В центре сюжета – взаимоотношения нескольких семей, живущих в небольшом американском городе Монтерей на берегу океана. Их дети ходят в один класс. Во время благотворительного школьного бала происходит убийство. Полиция начинает расследование преступления. Оказывается, за идеальной жизнью главных героев скрывается много ужасных тайн. Картина рассказывает о нескольких месяцах, предшествовавших происшествию. До последнего зрители не догадываются, кто совершил преступление и почему, и даже о том, кого именно убили…



Сериал «Большая маленькая ложь» снял оскароносный режиссер Жан-Марк Валле («Далласский клуб покупателей», «Дикая», «Братья C.R.A.Z.Y»). Поработать над этим проектом его уговорила Риз Уизерспун. «Риз не предложила бы того, что мне не по вкусу, – говорит Валле. – Мы с ней хорошо сработались на съемках «Дикой», и я знал: она работает над чем-то грандиозным. Риз прислала мне черновики первых двух эпизодов «Большой маленькой лжи». Я буквально влюбился в героев и саму историю тоже полюбил. Мне никогда не доводилось работать с историями такого рода, где есть место и трагедии, и тайне, и детективным элементам».



Съемки длились пять месяцев и проходили в США на полуострове Монтерей, а также в Малибу, Калабасасе и Пасадине.



Ради участия в сериале Риз Уизерспун отказалась от работы в фильме Александра Пэйна «Короче», а Николь Кидман – от съемок в супергеройском боевике «Чудо-женщина». Актрисы также выступили в качестве продюсеров драмы.



Николь Кидман в «Большой маленькой лжи» сыграла жену успешного бизнесмена, домохозяйку и маму мальчиков-близнецов Селесту Райт. За работу в этом сериале она получила премию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая актриса мини-сериала». «Роль в «Большой маленькой лжи» для меня самая глубокая из всех, которые мне приходилось играть в своей карьере, – говорит Николь Кидман. – Мне интересно работать над ролями, которые заставляют выйти из зоны комфорта. И играть женщин на грани срыва, разрыва, самоубийства и убийства…»



Риз Уизерспун досталась роль любопытной Мэделин Маккензи, которая всегда борется за справедливость. «Когда сценарист Дэвид Келли впервые увидел меня, тут же воскликнул: «Ты должна сыграть Мэделин, вы так похожи!» А поскольку эта героиня – ужасная зануда, и говорит без умолку, то я даже не знаю, считать это комплиментом или оскорблением», – смеется актриса.



Актриса Шейлин Вудли в «Большой маленькой лжи» играет Джейн Чапмен – молодую мать с тяжелой судьбой, которая одна воспитывает сына и пытается стать «своей» в новом городе. «Мне нравится, что моя героиня отличается от остальных жительниц города. У них есть все, что пожелают, но порой они ведут себя как стервы и жалуются на любой пустяк. Когда Джейн появилась в их мире, она задала им взбучку: мол, как можно жаловаться на жизнь, когда с другими женщинами происходят намного более ужасные вещи?» – рассказывает о своем персонаже Вудли.



Также в картине снялись Александр Скарсгард, Адам Скотт, Зои Кравиц, Джеймс Таппер, Джеффри Нордлинг, Лора Дерн и другие актеры.



Жизнь главных героинь сериала заполнена не только обычными бытовыми проблемами, но еще – интригами, любовными переживаниями, завистью и секретами. Хотя в ней есть место и настоящей женской дружбе.



Чем закончится история этих разных по характеру и социальному статусу женщин? Какие тайны скрываются за идеальной жизнью главных героев? Сможет ли полиция раскрыть загадочное убийство? Смотрите в сериале «Большая маленькая ложь» – с 13 января по воскресеньям на телеканале «Интер».

