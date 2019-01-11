За взятку будут судить двух столичных полицейских

В Киеве будут судить двух полицейских, которые за бесплатную справку требовали и получили взятку в размере 17 тысяч гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.



"Следователи прокуратуры города Киева завершили досудебное расследование в отношении двух сотрудников Печерского управления полиции ГУ НП в городе Киеве, которые требовали и получили от гражданина неправомерную выгоду в сумме 17 тыс. гривен", - говорится в сообщении.



Как выяснила прокуратура, полицейские потребовали от потерпевшего денежное вознаграждение за снятие его автомобиля с международного розыска по учетам Интерпола и выдачу справки о том, что указанное транспортное средство действительно было у него украдено.



В сообщении отмечается, что свои услуги правоохранители сначала оценили в 3 тысячи долларов, а затем снизили до 600 долларов США.



По результатам следствия, действия правоохранителей квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение). Сейчас обвинительный акт направлен в суд.

