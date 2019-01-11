При отсутствии света двое суток теперь можно получить компенсацию - решение НКРЭКУ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), усилила требования к гарантированным стандартам качества электроснабжения.



Об этом сообщила председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко на своей странице в Facebook .



"Сегодня одобрили проект решения для усиления требований гарантированных стандартов качества электроснабжения относительно обязательства операторов системы распределения и снабженческие компании четко придерживаться них", - пишет Кривенко.



Как отметила председатель комиссии, после принятия решения НКРЭКУ потребитель должен получить компенсацию, если запланированные перерывы электроснабжения с предупреждением потребителя превышают 48 часов.

