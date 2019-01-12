Кредит под залог автотранспорта – выгодный займ на всевозможные цели

Кредит под залог автотранспорта – выгодный займ на всевозможные цели

Возникли финансовые трудности, а времени на их решение почти нет? Помочь справиться с проблемой может автоломбард «Мега Кредит», который предоставляет кредит под залог автотранспорта на выгодных и прозрачных условиях.

Автокредит доступен каждому владельцу транспортного средства

Получить финансовую помощь на любые потребности под залог автотранспорта может любой совершеннолетний клиент. Не обязательно быть владельцем авто, можно иметь только доверенность на него. Ссуда выдается даже на нерастаможенное авто. Классические условия ломбарда уже ушли в прошлое. Финансовая компания может оформить кредит и дать возможность продолжать эксплуатацию авто. Условия оформления займа выгодны каждому потенциальному клиенту. Здесь помогут получить ссуду без дополнительных справок о трудоустройстве и доходах, без присутствия супруги/супруга. Эта услуга предоставляется конфиденциально, без привлечения сведений от близких или коллег.

Оперативный договор и надежное сотрудничество

Для начала оформления займа необходимо всего лишь оставить заявку на одноименном сайте. Обратный отклик работает слажено. Сотрудник Мега Кредита перезванивает в указанное время, назначает встречу с оценщиком. На месте проведения оценки специалист согласовывает с клиентом возможную итоговую сумму займа и детали оферты. Если решение принято, а условия согласованы, оформление документов происходит в офисе компании. Сделка завершается выдачей кредитных средств, подписанием оферты.

Со своей стороны Мега Кредит требует наличие: паспорта гражданина Украины, идентификационного кода (ИНН), свидетельства о регистрации авто (CТС) и генеральной доверенности (если авто оформлено на другого человека). Эти документы – основа доверия. Другое условие – авто для займа должно быть исправно и не состоять в базах розыска или ареста. Кредитный комитет предлагает обратиться даже со спорными вопросами. Здесь ценят каждого клиента и готовы идти на компромисс в индивидуальном порядке.

На сайте присутствует полная информация о предоставлении финансовой помощи автовладельцу. Удобный раздел кредитный калькулятор поможет рассчитать схему и срок выплат. Достаточно выбрать необходимые условия: валюта, вид кредитования (на стоянке или у клиента), график погашения (%, равными частями или на остаток), сумму и срок (от двух месяцев до полутора лет), и получить схему выплат в каждом месяце.