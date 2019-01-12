Brexit: британская полиция рекомендует магазинам усилить охрану

В Великобритании полиция рекомендовала ретейлерам рассмотреть усиление безопасности для того, чтобы справиться с вероятной паникой населения из-за нехватки продуктов и других товаров в магазинах в результате "жесткого" Brexit, сообщает CNN.



В заявлении полиция Лондона отметила, что особых рекомендаций для торговых сетей, касающихся возможных случаев мародерства у нее нет.



"Ретейлеры по всей стране будут продолжать работать с полицией для обеспечения бесперебойной работы магазинов", – сообщил советник по вопросам преступности Британского розничного консорциума Джеймс Мартин.



Ранее исполнительный директор сети супермаркетов Tesco сообщил, что сеть закупает консервы и другие непортящиеся продукты на случай, если Великобритания выйдет из ЕС без торговых соглашений.

