Иванка Трамп может стать главой Всемирного банка

Дочь американского президента Иванка Трамп, а также бывший постпред США при ООН Никки Хейли названы кандидатами на пост президента Всемирного банка, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.



Нынешний глава Всемирного банка Джим Ен Ким уйдет в отставку с 1 февраля несмотря на то, что срок его полномочий заканчивается только в 2022 году. По словам самого банкира, он хотел бы вернуться к работе в частном секторе экономики.



Среди кандидатов на его пост называются Никки Хейли, Иванка Трамп, замминистра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас и глава Агентства США по международному развитию Марк Грин.



Первое время обязанности главы Всемирного банка будет исполнять директор Кристалина Георгиева. Определиться с кандидатурой следующего президента планируется к середине февраля.



Президентом Всемирного банка избирается гражданин США, так как Штаты являются крупнейшим акционером банка.

