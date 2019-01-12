SpaceX планирует сократить штат на 10%

Американская компания SpaceX сократит около 10% сотрудников, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.



"Для продолжения поставок и успешных разработок SpaceX должна стать более компактной. Это означает, что нам придется расстаться с некоторыми нашими талантливыми сотрудниками", – ответили в компании на запрос издания.



В штате производителя космической техники числятся более 6 тысяч человек. SpaceX предлагает 8-недельную оплату и другие льготы для увольняемых. Компания поможет с переобучением, составлением резюме и поиском работы.

