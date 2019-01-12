В хранилищах Украины осталось 13 млрд кубов газа

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 10 января уменьшился до 13,004 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные Укртрансгаза в субботу, 12 января. За прошедшие сутки газ в ПХГ Украины газ не закачивался. Вместе с тем из хранилищ было отобрано почти 86 млн кубометров газа.



При этом в данных указано, что в Украину за сутки поступило лишь 5,86 млн кубов газа: из Словакии – 2,5 млн куб. м, из Венгрии – 2,1 млн куб. м, а из Польши – 1,2 млн куб. м. При этом собственная добыча газа составила 58,4 млн куб. м газа.



В целом украинские ПХГ заполнены на 42% при общей активной емкости почти 31 млрд куб. м.

