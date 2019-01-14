В УПЦ ответили на требование Порошенко "показать томос"

Российская православная церковь, как и Константинопольский патриархат не имеют томосов, поскольку их основывали на основании соборов, сообщил замглавы отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви МП протоиерей Николай Данилевич и посоветовал президенту Украины спросить о томосе у Константинопольского патриархата.

В воскресенье президент Украины Петр Порошенко во время поездки в Винницу подверг сомнению каноничность Русской православной церкви, предложив ей показать свой томос. В этот день Порошенко совместно с правительственной делегацией привез томос автокефалии украинской "новой церкви" в Спасо-Преображенский кафедральный собор Винницы.



"РПЦ не имеет томоса, но и Константинопольский патриархат также не имеет томоса. Если президент Порошенко уже стал таким специалистом в томосах, то может он бы для начала предложил бы самому Константинопольскому патриархату показать свой томос?.. Открою тайну: у Константинопольского патриархата нет томоса", - написал он в Facebook.



Данилевич поясняет, что в древние времена церкви основывались не томосами, а решениями церковных соборов, и так было с Константинопольским патриархатом.

"В свою очередь, автокефальный и патриарший статус РПЦ был предоставлен в 1589 году Константинопольским патриархом Иеремией II, а в 1593 году это решение было утверждено всеправославным собором в Константинополе, в котором приняли участие Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский патриархи. Кстати, ни у кого из них также нет томоса", - пишет Данилевич.



Таким образом, по его словам, РПЦ не имеет томоса, но имеет грамоту патриарха Иеремии.



"Хотя томос и грамота - по сути то же самое. Также РПЦ имеет решение всеправославного собора, а точнее собора старейших патриархатов… Таким образом, ни одна из древних церквей не имеет томоса, поскольку томосы в церковной практике появляются, главным образом, в 19 веке", - пишет он

