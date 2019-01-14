Рота ВСУ в полном составе отказалась воевать

Рота Вооруженных сил Украины в полном составе отказалась участвовать в боевых действиях в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"По информации наших источников, вторая рота третьего батальона 59-й мотопехотной бригады в полном составе отказалась выходить на закрепленные за ними позиции", — отметил он.



Согласно полученным Народной милицией ЛНР данным, командир роты с позывным "Руслан" в своем докладе вышестоящему командованию заявил о нежелании личного состава роты принимать участие в боевых действиях.



Как отмечается, свое заявление он мотивировал тем, что "военнослужащие ждут ротации и хотят вернуться домой живыми".



Марочко добавил, что, по имеющимся данным, с целью разбирательства в район населенного пункта Лобачево, расположенный у линии соприкосновения, на место дислокации роты, прибыло подразделение украинской военной службы правопорядка. Командир роты и командиры взводов задержаны, ведется разбирательство, добавил он.

