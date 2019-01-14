Врачам удалось восстановить работу сердца раненного ножом мэра Гданьска

Врачи смогли восстановить работу сердца мэра Гданьска Павла Адамовича, который получил ножевое ранение во время благотворительного концерта. Как сообщил в воскресенье президент Польши Анджей Дуда, его сердцебиение удалось стабилизировать.



"Я получил информацию, что врачам удалось восстановить сердцебиение тяжелораненого мэра Павла Адамовича, надежда есть. Но его состояние очень тяжелое", - написал президент в Twitter.



Инцидент произошел во время благотворительного мероприятия "Большой оркестр праздничной помощи", в ходе которого в Польше ежегодно собирают средства на помощь медицинским учреждениям. Акция, проходящая во всех городах Польши, завершается концертом.



Как сообщают свидетели, во время участия в концерте Адамовича неизвестный ворвался на сцену и несколько раз ранил политика ножом.

