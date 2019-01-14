Украинское СМИ опубликовало "рейтинг предателей"

Украинское издание Realist.Online опубликовало "антирейтинг политиков-предателей 2018 года".



Журналисты проанализировали самые громкие события, запятнавшие репутацию их участников, и собрали мнения пользователей соцсетей об украинских политиках из различных сфер на предмет того, кто из них в минувшем году очернил себя больше всех.



Возглавила рейтинг исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун. В статье отмечается, что она полностью провалила медицинскую реформу и разрушила систему здравоохранения на Украине. В частности, ей не удалось наладить бесперебойную доставку лекарств из-за рубежа.



Другой скандальной ситуацией, в которой ее обвиняют, стала проблема с выездом онкобольных пациентов на лечение за границу. Родственники больных несколько месяцев пикетировали здание Минздрава и главе ведомства приходилось некоторое время ходить на работу через черный ход.



Второе место досталось лидеру украинской партии "Наши" Евгению Мураеву. В сентябре он вышел со скандалом из партии "За життя". При этом лозунги его новой команды перекликались с идеями бывших однопартийцев. Так, он обещал установить мир, выступал за нейтральный и внеблоковый статус Украины. После этого он обвинил членов партии "За життя" в том, что они действуют по указке из Москвы, и обратился в СБУ с просьбой проверить деятельность его бывших коллег. Мураев также попал в российский санкционный список.



Замыкает тройку лидеров глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, выписавший себе премию почти в восемь миллионов долларов за победу в разбирательстве с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Эти деньги он перевел на счет своей матери, проживающей в США. Он объяснил свои действия тем, что в отношении "Нафтогаза" сейчас открыто множество дел.



"Он вывел эти деньги за рубеж, открыто признавая, что его могут осудить за махинации и коррупцию", — добавляют авторы статьи.



На четвертом месте расположился первый замглавы Службы внешней разведки Украины Сергей Семочко, который, как указывает издание, владеет элитной недвижимостью стоимостью более 200 миллионов гривен. При этом авторы считают, что коррупцией среди чиновников на Украине никого не удивишь, а причиной для включения в список предателей стало наличие у жены силовика и других его родственников российского гражданства. СБУ возбудила в отношении Семочко дело по статье "государственная измена".



Замыкает пятерку экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, подозреваемый в коррупции. В публикации подчеркивается, что у него также есть британское гражданство. Но самым скандальным поступком Насирова, по мнению издания, стала попытка обжаловать увольнение с поста главы ГФС. Окружной административный суд Киева в итоге отменил решение правительства об увольнении Насирова.

