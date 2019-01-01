На Украине официально назвали число участников боевых действий в зоне АТО

Статус участника боевых действий (УБД) получили более 354,9 тысяч участников антитеррористической операции на востоке Украины. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО.



"По состоянию на 01.01.2019 по информации, поступившей от ведомственных комиссий о предоставлении статуса участника боевых действий лицам, принимавшим участие в проведении антитеррористической операции, статус участника боевых действий предоставлен 354 977 лицам", - говорится в сообщении.



Среди них военнослужащих рядового и начальствующего состава, сотрудников ведомств, имеющих в своем подчинении воинские формирования, привлеченных к АТО, 354 тысячи 797 человек.



В то же время, этого статуса уже лишены 195 человек.

