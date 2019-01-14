Вышел трейлер сериала "Каратель" по комиксам Marvel

Компания Netflix опубликовала трейлер второго сезона сериала "Каратель", основанного на комиксах Marvel. Ролик был опубликован на YouTube-канале стримингового сервиса.



По сюжету сериала, Фрэнк Касл (главный герой), получивший прозвище Каратель, будет бороться с криминальным миром Нью-Йорка. Славу в нем он заработал после того, как отомстил за убийство семьи.



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В ролях в сериале снялись Эбон Мосс-Бакрак, Бен Барнс, Дебора Энн Уолл, Эмбер Роуз Рева, Джейми Рей Ньюман, Майкл Натансон, Дэниел Уэббер, Джейсон Р. Мур и Пол Шульц.



Создателями сериала выступили Стив Лайтфут, Джеф Лоэб и Джим Хори.



Выход второго сезона Карателя ожидается 18 января текущего года.





