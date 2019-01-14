- Главная
- Звездная пыль
- Вышел трейлер сериала "Каратель" по комиксам Marvel
Вышел трейлер сериала "Каратель" по комиксам Marvel
Компания Netflix опубликовала трейлер второго сезона сериала "Каратель", основанного на комиксах Marvel. Ролик был опубликован на YouTube-канале стримингового сервиса.
По сюжету сериала, Фрэнк Касл (главный герой), получивший прозвище Каратель, будет бороться с криминальным миром Нью-Йорка. Славу в нем он заработал после того, как отомстил за убийство семьи.
Трейлер фильма Затерянные во льдах
В ролях в сериале снялись Эбон Мосс-Бакрак, Бен Барнс, Дебора Энн Уолл, Эмбер Роуз Рева, Джейми Рей Ньюман, Майкл Натансон, Дэниел Уэббер, Джейсон Р. Мур и Пол Шульц.
Создателями сериала выступили Стив Лайтфут, Джеф Лоэб и Джим Хори.
Выход второго сезона Карателя ожидается 18 января текущего года.
Источник: Корреспондент
09:30