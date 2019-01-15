Hyundai представила концепт шагающего электромобиля

На выставке CES 2019, которая проходит в Лас-Вегасе южнокорейская компания Hyundai представила необычный концепт-кар, который представляет собой шагающий электромобиль, способный преодолевать пересеченную местность.



Как отмечают в компании, концепт под названием Hyundai Elevate сочетает технологические достижения в сферах создания электромобилей и роботов, а в перспективе подобные машины могут найти применение в качестве транспортных средств экстренных служб, используемых для ликвидации последствий стихийных бедствий, включая цунами и землетрясения. Также автомобиль может использоваться для перевозки людей с ограниченными возможностями.



В основе Hyundai Elevate лежит модульная электрическая платформа, а его роботизированные ноги с колесами имеют пять степеней свободы, что позволяет машине-роботу ходить по неровной поверхности в любом направлении и преодолевать серьезные препятствия. В обычном режиме Hyundai Elevate может ехать по дороге, как любой автомобиль.



Отметим, что составить представление о потенциальных возможностях разработанного Hyundai концепт-кара позволяет подготовленный компанией анимированный ролик. Насколько это видео соответствует возможностям представленного на выставке образца, неизвестно.



