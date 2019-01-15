Москва не планирует усложнять въезд украинцев в Россию

Москва не собирается вводить меры, которые могли бы усложнить въезд для украинцев в Россию, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. "Увязывание законодательных инициатив, упрощающих порядок приема в гражданство РФ, с возможностью изменения безвизового режима неверно. Мы не рассматриваем никаких мер, которые могли бы усложнить въезд в РФ для граждан Украины", - сказал Иванов.

Власти Украины периодически задерживают на границе россиян, пытающихся въехать в страну, и выносят решение о запрете посещения на 3 или 5 лет.



Кроме того, Верховная рада 26 ноября одобрила указ президента Украины о введении военного положения в 10 областях страны на 30 дней. На время военного положения Украина вводила ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. В конце декабря президент Украины Петр Порошенко заявил о прекращении военного положения в десяти областях страны. Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал Госпогранслужбе продолжить усиленную охрану границы с РФ и осуществлять усиленный контроль за россиянами, въезжающими на Украину.



На прошлой неделе Госпогранслужба Украины сообщила, что более 800 россиян не пустили на Украину после окончания действия военного положения.

