Пашиняна назначили премьер-министром Армении

Президент Армении Армен Саркисян в понедельник, 14 января, назначил премьер-министром страны исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна. Об этом сообщает пресс-служба президента.



Отмечается, что такое решение Саркисян принял в первый день работы парламента.



Согласно конституции Армении, президент страны после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно назначает премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством. При этом в основном законе оговаривается, что в случае внеочередных выборов срок полномочий вновь избранного Национального собрания начинается с момента открытия ее первой сессии.



Сам кабмин формируется в пятнадцатидневный срок после назначения премьера. После этого глава правительства должен в течение 20 дней представить в Национальное собрание программу кабинета министров.

