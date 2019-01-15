Вице-спикер Рады обвинила Порошенко в эксплуатации томоса перед выборами

Вице-спикер Верховной рады Украины Оксана Сыроед считает, что президент Петр Порошенко "безбожно" эксплуатирует томос об автокефалии "новой церкви" в своей предвыборной агитации.



Ранее Порошенко повез томос по городам Украины. Документ уже побывал в Ровно и Виннице.



"Простите, но президент Порошенко эксплуатирует Томос абсолютно безбожно, сделав независимость церкви декорацией своей предвыборной агитации", - написала Сыроид в понедельник на своей странице в Facebook.



По ее мнению, церковь должна служить интересам общества, а не "интересам Банковой" (улица, где находится здание администрации президента Украины - ред.).



Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В РПЦ такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.



"Новая церковь" была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре в результате слияния двух неканонических церковных структур, действующих ранее на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.



Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не объявил о желании баллотироваться на второй срок. Однако, по мнению экспертов, уровень недовольства населения политикой Порошенко продолжает расти, что ставит под сомнение его выход даже во второй тур голосования.

