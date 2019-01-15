Госдеп США допустил возможность санкций против Турции

США могут наложить на Турцию экономические санкции, если она будет угрожать сирийским курдам. С таким заявлением выступил глава Госдепа США Майк Помпео, объясняя угрозу Дональда Трампа разорить Турцию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.



Глава американской дипломатии уточнил, что угрозы экономического уничтожения Турции заключаются в наложении санкций.



"Мы применяем экономические санкции во многих местах, я считаю, он говорил о вещах такого плана", - прокомментировал Помпео заявление президента.



"Я не думаю, что это изменит решение президента для нашего двухтысячного персонала в форме покинуть Сирию", - добавил он.

