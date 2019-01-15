В Великобритании подготовили два законопроекта по Brexit

В парламент Великобритании на этой неделе могут внести два законопроекта для проведения нового референдума по выходу страны из ЕС. Об этом сообщает Independent.



По данным источников газеты, эти законопроекты регулируют юридические аспекты нового референдума и содержание текста бюллетеня. По их словам, "депутаты готовы на этой неделе сделать первые шаги в парламенте в вопросе проведения нового референдума по Brexit".

