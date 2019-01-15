В столице в ближайшие часы ожидается сильный ветер и метель

Синоптики предупреждают, что в ближайшие два часа и до конца суток 14 января в Киеве ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с и метель. Об этом сообщает УкрГидрометцентр, передает УНН.



"В ближайшие два часа и до конца суток, ночью и утром 15 января порывы ветра 15-20 м/с, метель", - говорится в сообщении.



В КГГА призывают пешеходов и водителей быть максимально осторожными, владельцев частных авто - по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту, а также не парковать транспортные средства вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

