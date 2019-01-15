Лукашенко о конфликте на Донбассе: это недоразумение надо заканчивать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил свою позицию о необходимости скорейшего урегулирования конфликта на востоке Украины. "Это недоразумение (иначе не назовешь) надо заканчивать. Братские республики, народы... Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками", - сказал А.Лукашенко на встрече с украинским политиком Виктором Медведчуком в Минске в понедельник.



Президент отметил, что ему важно услышать позицию В.Медведчука по многим вопросам, особенно по тем событиям, которые разворачиваются в Украине.



"Для меня это важно не только потому, что я лично болею за то, что там происходит, но и потому, что это наша родная Украина. Я и служил, много раз бывал там, да и не скрываю, что мои древние корни уходят куда-то туда, между Черниговом и Киевом", - подчеркнул он.



"Еще основой всему являются и наши отношения с Украиной. И в начале этого конфликта, по нашим данным, а мы четко вели учет, до 150 тыс. человек хлынул поток из Украины. И мы предоставили им равные условия и права с нашими белорусами. Хотя тогда было непросто. Но, слава богу, все обошлось. Кто-то назад вернулся, кто-то ездит туда-сюда, а кто-то обосновался, живет и работает здесь, как наши близкие, родные люди", - заметил президент Белоруссии.



В то же время "есть и негативные факторы событий, которые там происходят, я об этом публично всегда говорю", добавил он.



Глава государства отметил, что знает позицию В.Медведчука по нормализации ситуации между Россией и Украиной. "Вы владеете информацией и о политике, этой внутренней политической кухне, которая сейчас разворачивается. С точки зрения нашего дальнейшего поведения - Беларуси - нам очень важна ваша информация. Вы должны меня как-то сориентировать в этой ситуации", - сказал президент.



В свою очередь В.Медведчук считает, что Беларусь может выступить посредником в конфликте Киева и Москвы.



"Учитывая, что в этом конфликте (на юго-востоке Украины) не участвует белорусский народ, ему как раз и может быть отведена эта роль посредника, роль того народа, который может помирить Украину и Россию. Это очень важная функция и, на мой взгляд, самая главная необходимость сегодня для Украины как государства и украинского народа", - заявил В.Медведчук по итогам встречи, сообшает госагентство БелТА.



По словам В.Медведчука, стороны конфликта осведомлены о готовности белорусской стороны принять активное участие в мирном процессе, помимо предоставления переговорной площадки.



"Эту позицию слышат в Москве, Киеве, Донецке, Луганске... Как раз роль президента Беларуси очень важна. И для России, и для Украины. Особенно для Украины, для решения того конфликта, который существует сегодня на востоке", - сказал он.



В.Медведчук также заявил, что является сторонником восстановления дружеских отношений с Россией. Политик также отметил, что переговорный процесс по Украине может быть усложнен двумя избирательными кампаниями.

