В центре Киева прохожего приковали наручниками и ограбили

В центре Киева, на Почтовой площади, неизвестные совершили разбойное нападение на прохожего: они приковали его наручниками к перилам лестницы и забрали его вещи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.



"Двое злоумышленников на автомобиле прибыли на Почтовую площадь, при этом изменив номерной знак транспортного средства. Когда они увидели потерпевшего, напали на него, приковали наручниками к перилам лестницы и отобрали рюкзак с деньгами и личными вещами", - сообщили в отделе коммуникации со ссылкой на слова начальника Подольского управления полиции Владислава Ищенко.



Злоумышленники скрылись. Впоследствии полицейские установили местонахождение одного подозреваемого, его задержали. Им оказался 54-летний ранее судимый местный житель. Другого подозреваемого, по данным полиции, объявили в розыск.



"По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Его сообщник находится в розыске. Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества", - отметили в полиции.

