Критики назвали лучших актеров и фильм года

В Санта-Монике, штат Калифорния, прошла церемония вручения премии Critics' Choice Awards. Главным фильмом 2018 года признана кинокартина Альфонсо Куарона «Рома», сообщает Associated Press в понедельник, 14 января.



Лучшим актером стал Кристиан Бэйл за роль Дика Чейни в картине «Власть». Он также был отмечен как лучший комедийный актер. Звание «Актриса года» разделили между собой Гленн Клоуз («Жена») и Леди Гага («Звезда родилась»). Лучшим режиссером признан Куарон. Главным мультсериалом года критики назвали «Коня БоДжека».

