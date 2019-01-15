Главы МИД пяти стран посетят Мариуполь

Главы МИД пяти стран посетят Мариуполь

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вместе со своими коллегами из Литвы Линасом Линкявичюсом, Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, Эстонии Свеном Миксером и Польши Яцеком Чапутовичем посетят Мариуполь 15 января. Сообщает пресс-служба МИД Украины.

Дипломаты поедут в Донецкую область, чтобы познакомится с актуальной социальной и экономической ситуацией в регионе, осложненной российской агрессией. В частности созданием препятствий свободе мореплавания через Керченский пролив к портам Бердянска и Мариуполя.

Министры также намерены оценить безопасность в областе.