Главы МИД пяти стран посетят Мариуполь

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вместе со своими коллегами из Литвы Линасом Линкявичюсом, Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, Эстонии Свеном Миксером и Польши Яцеком Чапутовичем посетят Мариуполь 15 января. Сообщает пресс-служба МИД Украины.



Дипломаты поедут в Донецкую область, чтобы познакомится с актуальной социальной и экономической ситуацией в регионе, осложненной российской агрессией. В частности созданием препятствий свободе мореплавания через Керченский пролив к портам Бердянска и Мариуполя.



Министры также намерены оценить безопасность в областе.

