В Киеве из-за гриппа приостановили обучение в четырех школах

По информации Департамента образования и науки, сейчас в Киеве приостановлен образовательный процесс в четырех школах.



Об этом сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщает пресс-служба городской власти.



«В частности, учебный процесс приостановлен в 24 классах УОСО №168 и во всех (35) классах УВК №143 Оболонского района, во всех (23) классах СШ №80 Печерского района, и в 8 классах УОСО №164 Соломенского района», - отметил Поворозник.



В КГГА напомнили, что руководители учебных заведений имеют право полностью или покласово приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% от общего количества учащихся по причине заболевания гриппом и ОРВИ. Такое решение в начале текущего года приняла постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.



В частности, в столице за 2-ю неделю 2019 года зарегистрировано 13 076 больных гриппом и ОРВИ (за предыдущую неделю заболело 11 907). В целом интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года. Сейчас показатель заболеваемости составляет 441,3 (за предыдущую неделю - 401,8) и ниже эпидемического порога на 48,5%.



В целом в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 9,8%. Рост произошел за счет как детского, так и взрослого населения. Так, детей заболело - 7 158 (рост на 11,8%), взрослых - 5 918 человек (увеличение на 7,6%).



«В структуре заболеваемости дети составляют 54,7%, а на предыдущей неделе - 53,8%. Среди школьников заболеваемость выросла на 15,5%: 2 922 случая, что составляет 40,8% от общего количества заболевших детей и 22,3% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью», - рассказал Поворозник.



Он отметил, что в медицинские учреждения за 2-ю неделю госпитализировано 204 человека, из них 165 - дети.



«С начала эпидемического сезона - 1 октября 2018 года - в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачены 34 214 человек, из них 8 898 - дети», - добавил Поворозник.

