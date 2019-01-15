"Новичок" включили в Конвенцию по запрещению химического оружия

Исполнительный комитет Организации по запрещению химического оружия поддержал включение нервного агента "Новичок" в Конвенцию по запрещению химического оружия.



Об этом сообщает представительство Великобритании в ОЗХО в Twitter.



"Хороший прогресс достигнут на пути включения опасных химических веществ, в том числе тех, которые использовались в Солсбери, в Конвенцию по запрещению химического оружия. Исполнительный комитет рекомендовал это предложение к одобрению. У сторон теперь есть 90 дней для высказывания возражений", - говорится в сообщении.



С инициативой дополнить списки Конвенции по запрещению химического оружия "новичком" выступили США, Канада и Нидерланды.

