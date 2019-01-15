МАУ снижает нормы перевозки ручной клади

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с 15 января 2019 года снижает нормы провоза ручной клади на всех своих рейсах.



Об этом сообщает пресс-служба компании.



Нормы будут действовать для пассажиров, которые приобрели билеты после 1 ноября 2018 года. Для тех, кто купил билеты раньше, пока сохраняются старые нормы.



Согласно новым правилам, пассажиры с билетами, в стоимость которых не входит перевозка зарегистрированного багажа, смогут взять с собой на борт самолета 1 место ручной клади весом до 7 кг и размерами не более чем 55х40х20 см, а также верхнюю одежду и зонтик.



Если в стоимость билетов входит перевозка зарегистрированного багажа, то с собой на борт самолета можно взять 2 места ручной клади: 1 место весом до 7 кг и размерами не более 55х40х20 см и 1 место весом до 5 кг и размерами не более чем 40х30х10 см, а также верхнюю одежду и зонтик.



Все пассажиры смогут купить одну дополнительную единицу ручной клади весом до 5 кг и размерами не более чем 40x30x10 см за 15 евро. Заплатить можно в аэропорту.



"Любые вещи или аксессуары, например: ноутбук, пресса для чтения, фотоаппарат, портплед, товары duty free, личные документы и тому подобное, должны быть размещены внутри ручной клади, разрешенной к перевозке в соответствии с нормами, установленными настоящими правилами и условиями", - говорится в сообщении.



Ранее МАУ позволяла брать на борт бесплатно предметы весом до 5 кг: 1 дамскую или мужскую сумку; 1 небольшой фотоаппарат или бинокль; 1 портативный персональный компьютер; пресса для чтения в полете; 1 зонтик или трость; 1 единицу верхней одежды; 1 пару костылей.

