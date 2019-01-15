В Украине протестируют телемедицину

В Украине в ближайшее время в пяти областей начнется тестирование телемедицины в сельских амбулаториях. Об этом сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает пресс-служба ведомства. По его словам, в Украине уже сформирована сеть из 4223 сельских амбулаторий. Потребность в новом строительстве - 688 заведений.



"Мы вплотную приближаемся к внедрению телемедицины в сельских амбулаториях", - отметил Зубко, добавив, что в тестовом режиме телемедицина начнет работать в сельских амбулаториях Кировоградской, Харьковской, Винницкой, Днепропетровской и Полтавской областей.



Проект будут тестировать по четырем нозологиям: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, бронхиальная астма и дерматологические заболевания. В ближайшее время области должны определить такие амбулатории.



Известно, проект реализуется при поддержке правительства Канады и Всемирного банка, с которыми был подписан меморандум. Техническое задание для разработки программного обеспечения по внедрению телемедицины предоставила канадская компания Ontario Telemedicine Network.

