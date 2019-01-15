Мэр Гданьска умер от ножевых ранений, полученных во время концерта

Мэр Гданьска Павел Адамович погиб от полученных травм. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Wiadomosci. "Мэр Гданьска Павел Адамович погиб от полученных травм", - сообщили медики из университетской клиники в Гданьске. Врачи боролись за жизнь мэра со вчерашнего вечера.



В течение ночи он прошел длинную, 5-часовую операцию, врачи были в хорошем настроении, потому что они сообщили, что операция была успешной. Однако сегодня не было улучшения здоровья мэра Адамовича. Врачи сообщили, что состояние тяжелое.



Напомним, инцидент произошел вечером в воскресенье во время благотворительного мероприятия "Большой оркестр праздничной помощи", в ходе которого в Польше ежегодно собирают средства в помощь медицинским учреждениям. Акция, которая проходит во всех городах Польши, завершается концертом.



Во время участия в концерте Адамовича человек ворвался на сцену и несколько раз ранил политика ножом.

