Эксперт: не понимаю на что рассчитывал Бойко

Кандидатов от власти и для власти становится всё больше, а вот с оппозицией пока всё туманно, считает политолог Елена Маркосян. «Время идет, а кандидатов в президенты от оппозиции нет. Дата проведения съезда Оппозиционного блока пока не озвучена. Ничего не ясно и с выдвижением Бойко», пишет Эксперт на своей странице в Фейсбук.



Маркосян уверена, что это ухудшает перспективы оппозиции. «В СМИ пишут, что во всем виноват Бойко. В самом оппозиционном лагере звучат взаимные обвинения. Самое свежее - в адрес Бойко. Пишут что его команда пытается препятствовать выдвижению Вилкула». При этом политолог не уверена, кто прав, кто виноват, но думает, что узнаем очень скоро.



«По факту, Вилкул сегодня более активен, ездит по стране, встречается с избирателями. Многие отмечают, что он энергичнее и его кандидатура более перспективна. Но в результате может оказаться, что перспективы не станет ни у кого», предсказывает она. На данный момент ни Бойко, ни Вилкул не зарегистрированы кандидатами в президенты. Но оба точно зарегистрируются. Значит, борьба будет за структуры Оппозиционного блока. По мнению Маркосян в битве за каждый регион и город, явное преимущество за "промышленниками". «Кому эта борьба сегодня выгодна кроме власти? Вопрос риторический.



Не понимаю, почему сам факт появления такого кандидата как Вилкул стало "яблоком раздора". Ничем, кроме личных амбиций не могу объяснить этот раскол. Четыре года всё было нормально, а за квартал до выборов поссорились…».



Что там происходит на самом деле, сказать сложно, считает эксперт. И ей самой Мне Вилкул кажется более перспективным кандидатом, но сегодня дело уже не в личных симпатиях или антипатиях. «Чем дольше будет висеть этот вопрос, тем меньше времени останется у оппозиции для самой кампании и борьбе за избирателя. Неопределенность хуже всего».



Маркосян утверждает, что даже если принять сторону Бойко, не понятно на что он рассчитывал. Зачем было выходить из Оппозиционного блока, если не было гарантий того, что большинство однопартийцев поддержат этот шаг? Если им движут не амбиции, тема выдвижения и его, и Вилкула должна быть закрыта "вчера". «Пусть идут оба. В чем проблема? Пусть консолидируют свои усилия ради победы оппозиции.



Сейчас эта ситуация выглядит искусственной и надуманной, но она покажет всем нам - кто кому рабинович:) и что для кого важнее - личная победа или победа оппозиции».

