"Аквамен" преодолел отметку сборов в миллиард долларов

Фильм Аквамен, снятый по комиксам DC, преодолел по кассовым сборам отметку в миллиард долларов. Об этом свидетельствуют данные Forbes.



Лента стала третьей по вселенной DC, достигшей такого показателя. Ранее это получилось у двух фильмов - Темный рыцарь (2008) и Темный рыцарь: Возрождение легенды (2012). Вероятнее всего, их показатели Аквамен сможет также преодолеть уже в недалеком будущем.



Известно, что лента собрала в прокате в Северной Америке порядка $286 миллионов. При этом в мировом прокате показатель составил $713 миллионов.







